Группа ученых, занимающаяся тралением у берегов Антарктиды на борту исследовательского судна, выловила новый вид морского существа с 20 конечностями. Исследователи назвали нового морского монстра «антарктической звездой из клубничных перьев» или
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Группа ученых, занимающаяся тралением у берегов Антарктиды на борту исследовательского судна, выловила новый вид морского существа с 20 конечностями. Исследователи назвали нового морского монстра «антарктической звездой из клубничных перьев» или Promachocrinus fragarius. Об этом сообщает в своем материале Daily Mail.

По словам ученых, новый вид морского существа очень схож с другими видами беспозвоночных морских животных, например, морскими звездами или морскими огурцами. Однако в отличии от более привычных для человека морских обитателей новый морской вид животного имеет значительно большие размеры и имеет «потусторонний внешний вид».

Исследователи сообщают, что антарктическая клубничная перьевая звезда может быть окрашена в диапазоне от темно-красного до пурпурного. При этом ученые отмечают, что воды в окрестностях Антарктиды слабо изучены, поэтому в ходе будущих экспедиций вероятность открытия новых видов морских животных крайне высокая.

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