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Украинские военные и их союзники на Западе не ожидали, что оборона российских позиций окажется настолько серьёзной – её невозможно преодолеть. Ещё одним фактором, который приводит в отчаяние солдат ВСУ, стала стойкость российских бойцов. Об этом украинские военные рассказали телеканалу CNN – сообщает РИА “Новости”.

По словам самих украинцев, оборона российских военных на линии боевого соприкосновения даже не думает спадать – день ото дня она наоборот усиливается. От этого усталость, которую испытывают украинские силовики, чувствуется ещё сильнее – говорится в материале американского СМИ.

С начала июня войска ВСУ ведут контрнаступательную операцию на нескольких участках линии боевого соприкосновения. Однако попытки украинских войск прорвать оборону российских сил до сих пор не увенчались успехом. Украинская армия на поле боя несёт серьёзные потери.

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