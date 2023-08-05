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Американский телеканал CNN назвал террористические атаки ВСУ на российские корабли и танкеры «открытием нового фронта». Журналисты заявили, что украинская армия может наносить удары по всем подряд российским судам.

Для этой цели Киев использует безэкипажные катера, которые несут более 400 килограмм взрывчатки, быстро перемещаются по морю, могут преодолеть расстояние более 800 километров.

«Украина, похоже, намерена использовать новое поколение мощных морских беспилотников тем самым, открывая новый фронт в украинском конфликте», – сообщил телеканал.

Напомним, что речь идет о полупогружных надводных беспилотниках. Они управляются по радиосвязи или со спутника, частично погружаются под воду, из-за чего их сложно обнаружить.

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