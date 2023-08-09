Исход украинского конфликта будет решен в Соединенных Штатах. При этом принимать решение по нему придется американским избирателям на выборах президента в 2024 году, сообщил телеканал CNN.

Избиратели будут выбирать свое собственное будущее, но них решение в любом случае окажет влияние на украинский конфликт. Неудачное контрнаступление ВСУ, которое вот-вот окончательно провалится, предсказываемые экспертами зимние трудности украинской армии – все это указывает на продление противостояния на следующий год.

В США многие избиратели уже сейчас выступают за прекращение отправки военной помощи на Украину. Такое мнение высказывают 55 процентов граждан. Кроме того, 51% избирателей уверены, что США сделали все что могли, чтобы помочь Украине. Теперь ей бы стоило и самой немного шевелиться. В противном случае судьба конфликта будет решена в Вашингтоне.