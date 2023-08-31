Диабет – это заболевание, с которым сталкиваются миллионы людей по всему миру. Повышение уровня сахара в крови может в итоге приводить к серьезным последствиям для здоровья. Ученые со всего мира
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Диабет – это заболевание, с которым сталкиваются миллионы людей по всему миру. Повышение уровня сахара в крови может в итоге приводить к серьезным последствиям для здоровья. Ученые со всего мира ежегодно проводят исследование данного заболевания, чтобы понять почему возникает диабет и разработать новые методы его профилактики.

Ранее считалось, что диабет представляет собой нарушение функционирования поджелудочной железы, отвечающей за выработку гормона инсулина, который регулирует сахар в крови. Однако новые исследования доказали, что одним из факторов, влияющим на развитие диабета, является употребление большого количества соли.

Ряд исследований, проведенных как отечественными, так и иностранными учеными, доказали, что повышенное употребление соли человеком может в итоге привести к инсулинорезистентности. Это состояние, при котором клетки организма не функционируют правильно, из-за чего не происходит реагирование на инсулин, а значит – не усваивается глюкоза.

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