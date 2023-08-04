В Ханты-Мансийском автономном округе разразился скандал после публикации откровенного видео прямо из рабочего кабинета одной из сотрудниц администрации города Пыть-Яха.

Заместитель начальника отдела подготовки, сопровождения и контроля проектно-сметной документации в Управлении капитального строительства города Екатерина Смирнова поделилась со своими подписчиками в социальной сети ВКонтакте коротким видео из собственного кабинета, на котором она оголила ногу и гладила себя по груди.

При этом чиновница подписала опубликованное видео так: «Это я в своем розовом кабинете в качестве начальника отдела готовлю документацию и считаю ремонт ваших дорог, светофоров, газопроводов и прочих городских объектов, попивая лучший раф, приготовленный у меня дома».

После гневных комментариев местных жителей в ситуацию пришлось вмешаться городскому главе Александру Морозову, который сообщил о проведенной профилактической беседе с провинившейся чиновницей. Однако местные жители выступают за более суровое наказание – увольнение, поэтому 8 августа состоится заседание комиссии по служебному поведению сотрудников.