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В Ханты-Мансийском автономном округе разразился скандал после публикации откровенного видео прямо из рабочего кабинета одной из сотрудниц администрации города Пыть-Яха.

Заместитель начальника отдела подготовки, сопровождения и контроля проектно-сметной документации в Управлении капитального строительства города Екатерина Смирнова поделилась со своими подписчиками в социальной сети ВКонтакте коротким видео из собственного кабинета, на котором она оголила ногу и гладила себя по груди.

При этом чиновница подписала опубликованное видео так: «Это я в своем розовом кабинете в качестве начальника отдела готовлю документацию и считаю ремонт ваших дорог, светофоров, газопроводов и прочих городских объектов, попивая лучший раф, приготовленный у меня дома».

После гневных комментариев местных жителей в ситуацию пришлось вмешаться городскому главе Александру Морозову, который сообщил о проведенной профилактической беседе с провинившейся чиновницей. Однако местные жители выступают за более суровое наказание – увольнение, поэтому 8 августа состоится заседание комиссии по служебному поведению сотрудников.

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