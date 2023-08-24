Государственные служащие из Пермского края во время подписания контрактов на автотранспортные услуги сталкиваются с крайне тяжелым выбором: следовать указу президента РФ Владимира Путина о необходимости использования автомобилей отечественного производства или продолжить эксплуатировать машины зарубежных брендов.

В настоящий момент у некоторых ведомств контракты на предоставление автотранспортных услуг заключены вплоть до 2024 года, а некоторые чиновники продолжают эксплуатировать иномарки, закупленные еще до слов Путина о необходимости поддержать российского автопроизводителя.

Например, муниципальный район Кизел в Пермском крае для перемещения по служебных вопросам чиновники используют такси или автомобили из собственного автопарка, а именно: ГАЗ-3102 и ГАЗ 31105 «Волга». А вот Законодательное собрание Прикамья выделяет на автотранспортные услуги около 50 миллионов рублей каждый год.

При этом в контракте для перевозки чиновников Законодательного собрания Прикамья прописаны четкие условия, а именно использование автомобилей Toyota Camry, Mercedes-Benz Vito, Audi A8 и другие премиальные машины.