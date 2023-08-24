Государственные служащие из Пермского края во время подписания контрактов на автотранспортные услуги сталкиваются с крайне тяжелым выбором: следовать указу президента РФ Владимира Путина о необходимости использования автомобилей отечественного производства или
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Государственные служащие из Пермского края во время подписания контрактов на автотранспортные услуги сталкиваются с крайне тяжелым выбором: следовать указу президента РФ Владимира Путина о необходимости использования автомобилей отечественного производства или продолжить эксплуатировать машины зарубежных брендов.

В настоящий момент у некоторых ведомств контракты на предоставление автотранспортных услуг заключены вплоть до 2024 года, а некоторые чиновники продолжают эксплуатировать иномарки, закупленные еще до слов Путина о необходимости поддержать российского автопроизводителя.

Например, муниципальный район Кизел в Пермском крае для перемещения по служебных вопросам чиновники используют такси или автомобили из собственного автопарка, а именно: ГАЗ-3102 и ГАЗ 31105 «Волга». А вот Законодательное собрание Прикамья выделяет на автотранспортные услуги около 50 миллионов рублей каждый год.

При этом в контракте для перевозки чиновников Законодательного собрания Прикамья прописаны четкие условия, а именно использование автомобилей Toyota Camry, Mercedes-Benz Vito, Audi A8 и другие премиальные машины.

Вам может понравиться
23 августа российские ВС продолжили уверенно продвигаться к Купянску и сумели значительно улучшить свое тактическое положение. Военный эксперт Алексей Леонков рассказал «Известиям», что благодаря этому появляются хорошие предпосылки для освобождения

ВС РФ ведут позиционные бои и создают условия для наступления на Купянск

23 августа российские ВС продолжили уверенно продвигаться к Купянску и сумели значительно улучшить свое тактическое положение. Военный эксперт Алексей Леонков рассказал «Известиям», что благодаря этому появляются хорошие предпосылки для освобождения
Президент Украины Владимир Зеленский пытается решить проблему набора новых мобилизованных в ВСУ, борясь с коррупцией в территориальных центрах комплектования (бывшие военкоматы), Он затеял эту борьбу, чтобы хоть немного снять напряжение

РИАН: Украина в ужасе от нового решения Зеленского, ситуация становится только хуже

Президент Украины Владимир Зеленский пытается решить проблему набора новых мобилизованных в ВСУ, борясь с коррупцией в территориальных центрах комплектования (бывшие военкоматы), Он затеял эту борьбу, чтобы хоть немного снять напряжение
Ученые провели самое большое исследование миалгического энцефаломиелита (МЭ), который именуется «синдромом хронической усталости». В ходе научной работы специалисты выяснили, что данному синдрому более повержены женщины, нежели мужчины. В британском исследовании

Синдром хронической усталости более характерен для женщин

Ученые провели самое большое исследование миалгического энцефаломиелита (МЭ), который именуется «синдромом хронической усталости». В ходе научной работы специалисты выяснили, что данному синдрому более повержены женщины, нежели мужчины. В британском исследовании