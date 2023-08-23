Василий Маркин, ранее работавший художником на АвтоВАЗе, представил свое концептуальное видение новой модели автомобиля «Волга», которые мог бы наследовать традиции Горьковского автозавода.

Его дизайнерский проект был опубликован в Telegram-канале «Автопоток». В своей концепции художник представил «Волгу» в кузове седана и универсала.

Маркин поделился, что его экстерьер предназначен для автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Он также внес некоторые детали, напоминающие о классических чертах «Волги», такие как трехобъемная форма кузова и узкая задняя стойка без окна.

В июне глава Минпромторга России, Денис Мантуров, объявил о планах Горьковского автозавода представить первую серийную модель под брендом «Волга» в начале следующего года. Очевидно, что для реализации этого проекта автозавод сотрудничает с китайскими автопроизводителями в качестве технологических партнеров. Возможно, новая модель может быть основана на существующей китайской платформе с некоторыми изменениями и адаптацией под марку «Волга».