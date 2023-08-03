2 августа отмечался День Воздушно-десантных войск России, в связи с чем «Царьград» рассказал о командующем ВДВ генерал-полковнике Михаиле Теплинском.

Военные эксперты считают, что сейчас именно он осуществляет командование специальной военной операцией и имеет все шансы стать «Маршалом Победы».

Теплинский сам служил в десанте и поэтому ему близки все проблемы и чаяния бойцов. Как и знаменитый Дядя Вася или Василий Маргелов, он является для офицеров не столько командиром, сколько «батей».

В 1995 году Теплинский принимал участие в чеченской кампании, в ходе которой произошел один из значимых эпизодов в его жизни. Тогда еще старший лейтенант, он привел разведывательную роту на помощь 131-й майкопской бригаде, которая из последних сил героически сражалась на привокзальной площади Грозного.

Бой с участием разведроты Теплинского продолжался несколько суток подряд, однако бойцы сумели выстоять, не понеся потерь убитыми. Раненые были, но все они выжили.

Еще один эпизод, который демонстрирует боевое мастерство генерала, произошел уже под Красным Лиманом. В прошлом году Теплинский приказал бойцам 55-й мотострелковой бригады, состоящей в основном из тувинцев, общаться по радиосвязи только на родном языке. Это сбило с толку противника и позволило быстро освободить город от боевиков ВСУ.