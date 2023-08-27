Брокер FXWave: обзор личного кабинета и его возможностей

FXWave – один из востребованных брокеров у трейдеров из разных стран мира. Его выбирают за низкие спреды и комиссии, гибкую и продуманную бонусную систему, возможность вывода и пополнения счета через криптовалюту.

Еще одно преимущество платформы – достаточно низкий порог входа. Так, чтобы стать клиентом брокера, необходимо внести на счет сумму от 500 USDt (для аккаунта Trader). При открытии этого типа аккаунта трейдер может торговать на следующих условиях:

1. Кредитное плечо в размере 1:100 и 1:500.

2. Спреды – от 0,6 пункта.

3. Комиссии за лот:

металлы и Forex – 7 USDt;

акции – 0,15%;

криптовалюты – 0,3%;

индексы – 0,004%.

При внесении на счет суммы свыше от 2000 USDt брокер FXWave предоставляет доступ к аккаунту Master, где предлагаются более выгодные условия торговли:

1. Варианты кредитного плеча 1:100 и 1:200.

2. Спреды – от 0,5 пункта.

3. Комиссии за лот:

металлы и Forex – 6 USDt;

акции – 0,12%;

криптовалюты – 0,25%;

индексы – 0,035%.

Чтобы стать клиентом брокера, первоначально нужно зарегистрироваться на сайте fxwave.org, а затем пройти процедуру верификации. Идентификацию личности можно отложить до того момента, когда будет принято решение о начале реальных торгов. Также совершенно необязательно сразу заводить деньги в систему: детально изучить все нюансы работы можно с помощью демосчета, который по своему функционалу ничем не отличается от реального.

Как устроен личный кабинет на FXWave

Функционал реализован максимально лаконично и интуитивно понятно. При открытии личного кабинета на главной странице сразу же предоставляется доступ к торговым счетам.

Для работы с реальным счетом предусмотрено несколько кнопок:

Deposit – открывает доступ к вариантам пополнения счета.

Withdraw – здесь можно выбрать способ вывода средств из системы.

Go&Trade – перенаправляет на web-терминал, через который у брокера FXWave и организована вся торговля.

При нажатии на кнопку Show account details открывается история всех платежей и торговых операций.

Чтобы создать новый аккаунт на платформе, надо нажать в главном меню на Add new account, после чего сервис предложит четыре варианта на выбор: по два для Trader и Master. Разница будет заключаться в размере кредитного плеча.

На главной странице личного кабинета есть доступ и к личным настройкам. В частности, можно выбрать один из 17 языков, с которыми работает платформа. Среди них присутствуют все основные европейские языки, включая русский, а также турецкий, арабский и наиболее распространенные азиатские языки (вьетнамский, китайский, японский, корейский).

Прохождение верификации личности

Эта процедура необходима, если трейдер собирается торговать на реальные деньги. Проверка документов со стороны брокера занимает обычно до трех рабочих дней, после чего в личном кабинете появляется соответствующее оповещение.

Со стороны пользователя необходимо выполнить следующие действия:

загрузить в системы скан паспорта либо ID-карты;

добавить документы, которые могут подтвердить место жительства пользователя. В качестве таких документов могут использоваться выписка из банка или, например, квитанция об оплате коммунальных услуг. Главное, чтобы срок их выдачи не превышал трех месяцев и на них была указана фамилия трейдера;

вписать в соответствующие графы личные данные.

Через личный кабинет брокера FXWave организовано и получение бонусов. Все новые клиенты, вне зависимости от типа открытого аккаунта, получают бонус в размере 200% от перечисленной суммы. В дальнейшем эти деньги, при соблюдении ряда условий, можно будет вывести из системы.

При всех последующих пополнениях счета трейдеры также могут рассчитывать на приятный бонус – 100% от заведенной в систему суммы.

Личный кабинет на FXWave содержит только необходимую для работы информацию. Чтобы разобраться с его функционалом, потребуется не более пяти минут. Это позволяет быстро освоиться на платформе и начать использовать все возможности сервиса для торговли.