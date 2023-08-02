Военнослужащие ВСУ проходят обучение на территории Великобритании. Их подготовкой занимается спецназ Королевской морской пехоты. Отмечается, что они подготавливают украинских боевиков к захвату полуострова Крым.

Во время военных учений, британские инструкторы умудрились потерять оружие – автомат SA80. Об этом сообщает издание The Sun. Отмечается, что автомат был утерян в национальном парке Дартмур в графстве Девон на юго-западе Англии, где проводились учения. Об этом изданию сообщил представитель ВМС Британии, отметив, что этим вопросом сейчас занимаются правоохранительные органы.

Собеседник издания подчеркнул, что оружие не было заряжено. Однако опасность заключается в том, что оно может попасть в руки преступников или же детей, гуляющих на природе.

Стоит отметить, что оружие было утеряно не новичками, прибывшими на обучение, а именно профессиональными военными Королевской морской пехоты Великобритании.