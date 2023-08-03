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Представители британской разведки заявили, что продвижение ВСУ в ходе контрнаступления сдерживается из-за кустарников и мелких деревьев, произрастающих в зоне боевых действий. Об этом британские спецслужбы заявили в Twitter (заблокирован в РФ).

В заявлении британского ведомства говорится, что в условиях теплого и влажного климата ускоряется рост кустарников и сорняков, препятствующих продвижению украинской военной техники в зоне боевых действий. Также отмечается, что подобная растительность является отличным укрытием российских оборонительных позиций.

Ранее заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что украинское контрнаступление идет по плану, составленному с помощью западных экспертов. В частности, в разработке плана участвовали американские и британские представители. Хиппи также заявил, что медленное продвижение ВСУ в ходе контрнаступления связано с необходимостью сбережения техники и личного состава для последующего прорыва.

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