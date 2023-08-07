С утра воскресенья 6 августа ВСУ пытались атаковать Урожайное. При этом им пришлось форсировать реку Мокрые Ялы, которая хоть и не глубокая, но все же является серьезной преградой на пути
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С утра воскресенья 6 августа ВСУ пытались атаковать Урожайное. При этом им пришлось форсировать реку Мокрые Ялы, которая хоть и не глубокая, но все же является серьезной преградой на пути наступающих войск.

ВСУ пошли на Урожайное со стороны Старомайорского и сходу попытались перейти через водоем. Тут во вражеский танк прилетел российский дрон-камикадзе «Ланцет», который повредил боевую машину и вынудил ее остановиться.

Танк сразу же пошел ко дну, бойцы из экипажа покинули его и добрались обратно вплавь.

Бывший командир батальона «Восток» Александр Ходаковский рассказал, что помимо танка, российские ВС уничтожили еще несколько единиц техники. В результате очередная атака на Урожайное завершилась провалом.

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