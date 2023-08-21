Генеральный директор «Роскосмоса» прокомментировал неудачную посадку «Луны-25» и отметил, что сейчас отказ от лунной программы будет серьезной ошибкой. Он пояснил, что неудача связана с полувековым перерывом, в течение которого Россия
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Генеральный директор «Роскосмоса» прокомментировал неудачную посадку «Луны-25» и отметил, что сейчас отказ от лунной программы будет серьезной ошибкой.

Он пояснил, что неудача связана с полувековым перерывом, в течение которого Россия не участвовала в лунной гонке. Сейчас в НПО им Н.С. Лавочкина сформировался хороший коллектив, который способен провести глубинный анализ допущенных ошибок, исправить их и учесть все коррективы к подготовке новых миссий.

Несмотря на неудачный запуск, ученые все же сумели провести целый ряд научных экспериментов, вывели аппарат на окололунную орбиту, а также получили полезный опыт перелета к Луне. Все это должно отразиться на успехе миссий «Луна-26» и остальных.

Ранее стало известно, что космическая станция рухнула на поверхность спутника Земли и прекратила свое существование.

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