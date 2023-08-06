Истребители-бомбардировщики Су-34 разгромили пункты размещения двух бригад ВСУ. Для этой цели применялись планирующие ракеты УМПК-50, сообщил глава пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев.

Он уточнил, что ударам подверглись места расположения 28-механизированной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ рядом с населенными пунктами Ивановка и Серебрянское соответственно.

Кроме того, на Марьинском, Лисичанском, Артемовско-Соледарском и Авдеевском направлениях ВС РФ задействовали штурмовики Су-25 для поражения личного состава ВСУ. У Белогоровки и Спорного ликвидированы позиции АГС-17 и СПГ-7, а также крупный склад с боеприпасами.

В Красногоровке ударами из ТОС-1А «Солнцепек» уничтожен взводный опорный пункт 110-й бригады ВСУ, а в районе Авдеевки, Победы и Первомайского ликвидированы вместе с расчетами американская противотанковая пушка М12 и три миномета противника.