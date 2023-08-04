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Натовская техника совершенно не оправдала ожиданий ВСУ. Ее презентовали как чудо оружие, однако все преимущества пресловутых «Леопардов» – не более, чем художественный вымысел, не имеющий ничего общего с реальностью. Военнослужащий ВС РФ с позывным «Изюм» рассказал, что броня немецких танков неспособна защитить экипаж от российских ПТУР.

На видео, опубликованном в Сети министерством обороны, боец рассказал, что броня Leopard 2 пробивается уже с первого выстрела противотанковой управляемой ракетой. ВС РФ грамотно использовали время на подготовку к контрнаступлению ВС РФ и запасли все необходимые боеприпасы для уничтожения западной техники.

Также он напомнил о минных полях, которые установлены на главных направлениях атак противника и создают ему серьезные трудности в продвижении вперед.

Напомним, на Западе неоднократно отмечали эффективность российских оборонительных линий, прорвать которые у ВСУ нет никаких шансов.

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