Белый дом разрешил все вопросы, которые были у Москвы к странам Запада по поводу зерновой сделки. Российской стороне уже направлено предложение от ООН, однако Кремль на него никак не реагирует. Об этом в интервью одной из французских радиостанций рассказал государственный секретарь США Энтони Блинкен. Слова высокопоставленного американского чиновника приводит РИА “Новости”.

Блинкен уточнил, что лично подписал письма в банки о том, что российское зерно, его перевозка и страхование в рамках соглашения выведено из-под санкций и никаких рисков для финансовых организаций это не несёт. Госсекретарь также добавил, что власти США полностью поддерживают экспорт российского зерна.

Россия вышла из зерновой сделки 18 июля. Зерновое соглашение было подписано летом прошлого года. Благодаря нему Украина получала гуманитарный коридор в Чёрном море, по которому могла вывозить своё продовольствие на экспорт. Российская со своей стороны сторона получала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, возобновление поставок техники для аграрной промышленности и так далее. Гарантию этому давали страны Запада, однако по словам президента Владимира Путина, своих обязательств они не выполнили.