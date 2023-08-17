Группа британских биологов из Королевского колледжа Лондона нашла метод сокращения популяции комаров вида Anopheles, воздействуя на слух особей-самцов. Результаты их эксперимента были опубликованы в журнале Nature Communications.

В момент спаривания слуховые рецепторы самцов настроены на поиск самок. Поэтому британские биологи разработали специальный инсектицид, который способен эффективно «оглушить» насекомое и тем самым лишить его возможности размножаться.

Известно, что некоторые виды комаров являются переносчиками таких опасных заболеваний, как малярия. Британские ученые выяснили, что в процессе спаривания активное участие принимает ген рецепторов октопамина, выполняющий роль своеобразного «радара» для поиска самок.

Эксперименты показали, что механизм слуха самцов можно легко нарушить при помощи инсектицидов. В частности, хорошую эффективность продемонстрировал амитраз.