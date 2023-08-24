Венерина мухоловка – это растение-хищник, заманивающее в свои листья насекомых, а затем «переваривающее» их. Недавно ученые выяснили, что это растение кроме охоты способно защищаться от пожара. На листьях венериной мухоловки
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Венерина мухоловка – это растение-хищник, заманивающее в свои листья насекомых, а затем «переваривающее» их. Недавно ученые выяснили, что это растение кроме охоты способно защищаться от пожара. На листьях венериной мухоловки есть волоски с особыми терморецепторами.

Венерина мухоловка произрастает в заболоченных местах, а для роста и жизни растения необходим азот, которого в болотных почвах практически нет. Именно поэтому мухоловка ловит и «поедает» насекомых, в теле которых присутствует азот.

Двустворчатые листья данного растения имеют специальные волоски, реагирующие на прикосновения. Таким образом, венерина мухоловка способна закрывать свои листья с находящимся в них насекомым. Растение выделяет ферменты, растворяющие тело насекомого, тем самым происходит усвоение необходимых питательных веществ. Кроме этого волоски, расположенные на листьях мухоловки, чувствуют нагрев. При пожаре листья мухоловок закрываются, тем самым спасаются от огня.

Ученые из Германии провели эксперимент, пересадив венерину мухоловку в поле. Затем они подожгли возле нее сено. По итогу выяснилось, что большая часть закрытых листьев растения уцелело и уже через несколько дней смогло продолжить охоту на насекомых.

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