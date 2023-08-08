Главным украшением интерьера крошечного дома американского миллиардера Илона Маска стоимостью примерно 50 тысяч долларов (около 5 миллионов рублей по текущему курсу) является катана и статуэтка в форме ракеты. Соответствующие снимки
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Главным украшением интерьера крошечного дома американского миллиардера Илона Маска стоимостью примерно 50 тысяч долларов (около 5 миллионов рублей по текущему курсу) является катана и статуэтка в форме ракеты. Соответствующие снимки интерьера «спартанского жилья» главы Tesla и SpaceX были опубликованы биографом Маска и журналистом Уолтером Айзексоном.

По словам американского журналиста, еще в 2020 году Илон Маск принял решение избавиться от своих пяти роскошных особняков и поселиться в скромном доме с двумя спальнями, расположенном в городке Бока-Чика штата Техас. При этом Айзексон опубликовал снимок из дома Маска, на котором можно увидеть кухню миллиардера и часть гостиной.

Главными вещами в интерьере миллиардера являются катана, лежащая на столе, и статуэтка в форме космической ракеты. При этом знаменитая куртка Илона Маска Tesla Plaid Mode, в которой он раньше выходил на все публичные мероприятия, висит на стуле возле обеденного стола.

Ранее американский бизнесмен заявлял, что решил продать все свое имущество, чтобы заполучить дополнительные средства для инвестиций в собственные проекты, например, создание колонии на Марсе.

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