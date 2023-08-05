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В Сети появились фотографии с борта танкера SIG, пострадавшего в результате столкновения с украинским надводным дроном. Кадры опубликовал телеграм-канал Baza.

На снимках показано частично залитое водой машинное отделение судна. Также видны повреждения корпуса.

Напомним, на танкере находится 11 человек, некоторые из них пострадали из-за вылетевших из иллюминаторов стекол. Сейчас на месте взрыва уже работают два буксира.

Крымские власти заявляют, что Киев осуществлял операцию по подрыву Керченского моста, но в непосредственной близости от сооружения безэкипажные катера не появлялись. Три таких аппарата российские ВС уничтожили гораздо раньше.

Глава движения “Мы вместе с Россией” Владимир Рогов ранее сообщил, что жители поселка Яковенково посчитали детонацию вражеского беспилотника взрывом на Крымском мосту.

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