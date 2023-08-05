Кинокритик и блогер Евгений Баженов (BadComedian) прокомментировал картину “Непосредственно Каха. Другой фильм” со сценой изнасилования девушки. Он заявил, что создатели фильма показывают “ужаснейших людей”, которых не наказывает даже судьба.

“Вы показываете ужасные вещи и показываете, что это норма. Но это не норма”, – уверен Баженов.

Напомним, что в первых эпизодах сиквела “Кахи” друг главного персонажа Серго насилует пьяную спящую девушку. Затем он обвиняет ее же, причем весь эпизод снят в комедийном ключе.

По словам блогера, само по себе наличие сцены с изнасилованием не является проблемой. Она кроется в другом – в том, что надругательство над девушкой демонстрируется не как что то отвратительное и преступное, а как нечто смешное.

“Меня радует, что всё ещё находится довольно большое количество людей, которых возмущают такие сцены”, – цитирует кинокритика Gazeta.ru

Также он напомнил, что в обзоре первой части шутил о том, что в продолжении создатели превратят в комедию изнасилования и убийства. Шутка, к сожалению, оказалась пророческой.