Погибшие при крушении самолета в Тверской области глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, основатель компании Дмитрий Уткин и их коллега Валерий Чекалов будут захоронены в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ряд СМИ
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Погибшие при крушении самолета в Тверской области глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, основатель компании Дмитрий Уткин и их коллега Валерий Чекалов будут захоронены в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ряд СМИ со ссылкой на сотрудников петербуржской администрации.

По информации местного издания «Фонтанка», автомобиль Алены Можар, которую связывают с многими компаниями Евгения Пригожина, был замечен возле Северного кладбища в Санкт-Петербурге. Хотя ранее издание публиковало информацию о том, что Евгений Пригожин может быть похоронен на Серафимовском кладбище  (известное тем, что на его территории хоронят заслуженных офицеров).

Известно, что у входа в Серафимовское кладбище были установлены рамки металлоискателей, что может быть косвенным свидетельством, подтверждающим возможность похорон Евгения Пригожина именно в этом месте.

Также в СМИ появилась новая версия о том, что Чекалова могут похоронить на Северном кладбище, а Пригожина – на Богословском кладбище. При этом место захоронения Уткина и вовсе остается тайной.

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