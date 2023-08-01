Украина загнала себя в ловушку своим противостоянием с Россией. Сейчас ей некуда деваться, и западные союзники Киева это отлично понимают. На это намекает фраза, которая якобы в шутку была брошена президентом США Джо Байденом в адрес украинского лидера Владимир Зеленского. Этими словами глава Белого дома унизил не только президента, но и всю Украину. Об этом пишет обозреватель Александер Марковски в своей статье для издания American Thinker (AT). Выдержки оттуда приводит РИА “Новости”.

На саммите НАТО в Вильнюсе, который прошёл в середине июля, Байден во время переговоров с Зеленским пошутил, что Киев “застрял” с Вашингтоном, и Украина от США “никуда не денется”. По мнению Марковски, фразу можно трактовать в том ключе, что украинцы будут дальше сражаться и погибать во имя интересов Вашингтона, который стремится ослабить Москву.

Обозреватель полагает, что Запад выбрал себе выгодную позицию. Евросоюз и США избегают прямой конфронтации с Москвой, однако за счёт “пушечного мяса с Украины” пытаются достичь своих целей. При этом любые попытки Украины войти в НАТО пресекаются – страны Запада прекрасно понимают, что они находятся в более выгодном положении и всегда могут “указать Киеву на его место”.