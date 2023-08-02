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Соединенные Штаты лгут, когда заявляют, что поставки оружия на Украину осуществляются только для ее защиты. Журналист Стивен Брайен, чью публикацию перевел портал Ura.ru, заявил, что Киев бьет западным вооружением и боеприпасами по мирным городам России. Причем делает это ежедневно.

Пентагон все время заявляет, что отправляемое на Украину оружие не будет использовано для ударов по РФ. Но это вранье, написал Брайен в издании Asia Times.

«Американские беспилотники и крылатые ракеты, кассетные боеприпасы, поставляемые Соединенными Штатами, ежедневно используются Украиной для ударов по РФ», – добавил обозреватель.

Он также высказал уверенность, что беспилотные аппараты Global Hawk, которые чуть ли не круглосуточно кружат у российских границ, делают это не просто так. Они выискивают новые цели на территории России и наводят на них натовское вооружение ВСУ.

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