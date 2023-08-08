В руководстве стран, которые входят в Североатлантический военный блок, уже возникла отрезвляющая мысль, что вооружение НАТО – не чудо-оружие. Это показал военный конфликт на Украине – пишет издание Asia Times. Выдержки из соответствующей статьи приводит РИА “Новости”.

Издание отмечает, что на фоне провального контрнаступления Украины, всё больше западных политиков задаётся вопросами безопасности. Особенно это касается стран Прибалтики и Восточной Европы. Боевые действия на Украине показали, что оружие альянса не такое эффективное, как было принято считать. В случае вооружённого конфликта с Москвой, оборона приграничных стран-членов НАТО окажется проблематичной, подчёркивают авторы статьи в Asia Times.

В статье также отмечается, что европейские лидеры со временем откажутся от активной поддержки Украины и будут искать компромисс с Россией, даже несмотря на давление со стороны Вашингтона.