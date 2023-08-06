В документальном фильме «В погоне за мечтой», который показала китайская телекомпания CCTV, показаны будни Национально-освободительной армии Китая, проводимые ею учения и другие подготовительные мероприятия. Associated Press отмечает, что это весьма прозрачный намек на готовность Пекина атаковать Тайвань.

Так, в восьмисерийном фильме показаны маневры, на которых НОАК имитирует удары по столице островного государства Тайбэю. Один из водолазов заявляет, что Военно-морские силы готовы собственными телами разминировать подходы к острову и тем самым расчистить путь десанту для его быстрой высадки на Тайвань.

Такая самоотверженность может говорить не только о физической и боевой, но и о психологической готовности китайской армии к атаке на островное государство.