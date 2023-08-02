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Анна, дочь Анастасии Заворотнюк, решила поделиться причиной своего отсутствия в социальных сетях. Подробности она она написала в очередном посте.

Зимой прошлого года Анна приняла решение переехать вместе со своим женихом в Дубай. Но, как оказалось, адаптация к жизни в ОАЭ оказалась сложнее, чем они предполагали.

Летом в арабской стране температура воздуха может подниматься до 45 градусов по Цельсию, что делает пребывание на улице крайне затруднительным для многих жителей.

«Честно говоря, сейчас в Дубае довольно скучно. Почти нет людей на улицах, а жара дикая. Это создает ощущение лени и безразличия ко всему», – поделилась Анна в своих социальных сетях.

Однако пребывание в таких условиях будет недолгим. Через неделю Анна планирует вернуться в Россию, чтобы быть рядом со своими родственниками.

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