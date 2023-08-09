Издание «Известия» опубликовало слова заслуженного артиста России Андрея Анкудинова о знаменитой советской актрисе Вере Васильевой, ушедшей из жизни 9 августа 2023 году. Анкудинов решил рассказать, каким невероятным человеком была она.
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Издание «Известия» опубликовало слова заслуженного артиста России Андрея Анкудинова о знаменитой советской актрисе Вере Васильевой, ушедшей из жизни 9 августа 2023 году. Анкудинов решил рассказать, каким невероятным человеком была она. По словам актера, Вера Кузьминична была талантливейшим и прекрасным человеком, и он всегда старался брать с нее пример. «Она как Джоконда, только назови “Вера Васильева” и сразу представляешь», – отметил артист.

Анкудинов подчеркнул, что Вера Васильева была человеком тонкой натуры, но при этом «со стержнем». Она всегда шла с улыбкой и высоко поднятой головой. Артист также рассказал, что Васильева с особым отношением подходила к теме ВОВ и Победе, ведь сама застала военные годы. «Вера Кузьминична говорила о значении Победы и ни слова о войне. Она говорила о мире и не поминала о печалях. Как будто табу было для нее на горе», – рассказал артист.

Андрей Анкудинов отметил, что Вера Васильева была верна зрителям до конца своей жизни. Она играла на сцене даже в таком почтенном возрасте. И ее уход из жизни является великим горем для всего коллектива.

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