На годовщине атомных бомбардировок японских городов Хиросима и Нагасаки Соединенными Штатами глава Ассоциации по контролю над вооружениями в США Дэрил Кимбалл заявил о необходимости прекратить слишком затянувшуюся игру в ядерное сдерживание. По его словам, и США, и Россия просто обязаны вынести уроки из трагедии Японии.

Эмиссары из Москвы и Вашингтона должны провести переговоры и решить, каким образом снизить те риски, которые периодически появляются в ядерной сфере. Кроме того, пришло время окончательно закрыть любые споры и перестать угрожать ядерным оружием.

Еще одним шагом к устранению рисков стало бы сокращение чрезмерно раздутых арсеналов ЯО как в России, так и в США.

Напомним, что ни японские чиновники, ни генсек ООН в своих выступлениях на годовщине ни разу не упомянули, что бомбардировку Японии с применением ядерного оружия организовали Соединенные Штаты.