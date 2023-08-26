Американские специалисты сообщили о надвигающейся на Землю катастрофе, способной в течение нескольких лет привести к самоуничтожению планеты. Группа специалистов во главе с Аллен Эгон Чолакян сделала обращение по этому поводу на сайте организации Earth Save Science Collaborative.

Ученые предоставили сведения, согласно которым наша планета на данный момент переживает нарастание различного рода экстремальных явлений, провоцирующих рост различного рода аномалий. Специалисты уверены, что данные аномалии приведут к смещению и дестабилизации земляного ядра, что в итоге приведет к ускорению движения планеты и сдвигу ее оси.

Эксперты заявляют, что данная ситуация уже отразилась на Мировом океане, у которого больше нет возможности выступать в роли компенсаторного механизма, работающего на охлаждение Земли. И это угрожает катастрофой планетарного масштаба. Самый худший вариант – это самоуничтожение планеты, как космического объекта.

Ученые призывают к созданию международного научного центра, в котором должны объединиться лучшие умы человечества, действующие во благо сохранения нашей планеты.