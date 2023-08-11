В опубликованном певицей Аллой Пугачевой видео показано энергичное выступление Валерия Меладзе перед огромной толпой восторженных поклонников. Звезда шоу-бизнеса отметила, что данное выступление стало настоящим праздником и явным свидетельством успешного развития
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В опубликованном певицей Аллой Пугачевой видео показано энергичное выступление Валерия Меладзе перед огромной толпой восторженных поклонников.

Звезда шоу-бизнеса отметила, что данное выступление стало настоящим праздником и явным свидетельством успешного развития карьеры артиста за рубежом.

Таким образом, Алла Пугачева выразила свою поддержку Меладзе и противостояла мнениям, которые распространяют недостоверную информацию о провальных концертах артиста в Израиле. Это далеко не первый случай, когда певица вступает в защиту своих коллег.

Ранее Алла Пугачева точно так же выразила свою поддержку Филиппу Киркорову, который стал объектом критики и негативных комментариев.

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