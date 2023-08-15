В проекте «Эмпатия Манучи» актриса Валентина Талызина поделилась с Вячеславом Манучаровым своими соображениями об Алле Пугачевой, сбежавшей из России после начала специальной военной операции.

Она рассказала, что у Пугачевой в молодости был голос, который «проникал в самое сердце» и задевал там важные струны, что и делало ее популярной. При этом самой актрисе больше нравилась исполнительница Ольга Кормухина.

«Помню, как Пугачева пела, выжимала из себя из последних сил, аж красная была. Темперамент был страшный! А в первом ряду сидели все наши видные деятели — и политические, и общественные. Я думала: «Бедная… сил уже нет», — рассказала Талызина.

Также она прокомментировала бегство Примадонны в Израиль из-за начала СВО. Она «потеряла все», так как предала Россию, сделала выбор в пользу иной жизни, пошла против РФ и своих многочисленных поклонников.

«А сейчас Боже упаси! Господи… Живет во лжи с этим белым париком… У Аллы-певицы голос был… Ей был дан голос. А она так себя вела, что голос этот у нее забрали… И сейчас кто она? Бабушка…», — рассказала актриса.

Также Талызина раскритиковала свою партнершу по “Иронии судьбы” Лию Ахеджакову за критику в адрес России.