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Американская актриса, обладательница премии «Оскар», Сьюзен Сарандон заявила, что Североатлантический альянс уже «вышел из-под контроля» из-за своих действий в отношении Украины. По ее мнению, именно НАТО препятствует завершению боевых действий на украинской территории.

Во время интервью с журналистами итальянского издания il Messaggero оскароносная актриса заявила, что выступает против военных действий, так как является пацифисткой. Она считает, что НАТО обязано начать проведение дипломатических переговоров по вооруженному конфликту на Украине.

Актриса заявила, что боевые действия на Украине начались из-за несоблюдения минских соглашений. Поэтому и следовало ожидать таких действий со стороны России. Сарандон считает, что Запад желает ослабить Россию из-за ее взаимоотношений с КНР, а это очень пугает американское правительство. Актриса еще раз подчеркнула, что остановить кровопролитный конфликт можно только путем дипломатии.

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