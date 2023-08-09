Известная артистка России Светлана Крючкова в последнее время редко покидает свой любимый Санкт-Петербург для гастрольных выездов. Однако она с радостью приняла приглашение Сергея Новожилова на Второй Вятский фестиваль театра, кино и журналистики «На семи холмах», который прошел в Кирове. На этом мероприятии она провела свой творческий вечер, посвященный 50-летию ее работы в театре и кино.

В рамках мероприятия, актриса рассказала, что ведущий программы «Сегодня вечером» Николай Цискаридзе предложил ей снять выпуск, приуроченный к этим двум значительным творческим юбилеям. Однако Крючкова пошутила, не собирается ли Цискаридзе проводить спиритический сеанс, так как многие из ее сценических партнеров уже ушли из жизни.

Андрей Малахов, ведущий ток-шоу на другом канале, тоже допустил оплошность. Он спросил Крючкова, знает ли она первую исполнительницу песни «Черное и белое» из фильма «Большая перемена». Светлана попросила Малахова не распускать сплетни, так как первой исполнительницей была именно она.