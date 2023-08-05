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Актриса Ирина Лачина высказала мнение, что показывать обнаженные тела нужно только в эротических фильмах. В остальных же свои чувства можно выразить другими способами, не раздеваясь на камеру.

Лачина сообщила, что когда ее мать, Светлана Тома, обнажилась в фильме «Табор уходит в небо», она испытала сильный стыд. Сама по себе сцена была очень смелая, тем более для тех времен, однако дочери актрисы она не понравилась.

«Я никогда не снималась в эротике, никогда! Мне это неприятно, а зачем я буду делать то, что мне неприятно. Не понимаю, почему я должна ради искусства наступать себе на горло и раздеваться! Ради какого такого искусства я должна жертвовать своим собственным чувством стыда? Мне это неприятно», – пояснила Лачина.

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