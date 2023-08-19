Загруженность отелей на южном берегу Крыма составляет около 80 процентов, а в среднем по полуострову – примерно 45 процентов. Об этом порталу News.ru рассказал глава республики Сергей Аксенов. Он отметил,
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Загруженность отелей на южном берегу Крыма составляет около 80 процентов, а в среднем по полуострову – примерно 45 процентов. Об этом порталу News.ru рассказал глава республики Сергей Аксенов.

Он отметил, что несмотря на негативный информационный фонд и специальную военную операцию на Украине, россияне продолжают ехать на отдых в Крым. Это самое популярное место внутри страны и, кроме того, цены здесь снижены на 30 процентов в сравнении с другими российскими курортными зонами.

Лидируют по количеству отдыхающих Ялта, Бахчисарайский район, Феодосия, Саки, Судак и Евпатория. Одновременно с обеспечением комфортного летнего отдыха, Крым ведет активную подготовку к осенне-зимнему сезону. В этот период популярностью обычно пользуются оздоровительные туры. В 2023-2024 году в Крыму планируется внедрение программ для реабилитации военнослужащих, участвующих в СВО, и их семей.

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