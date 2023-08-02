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Группа исследователей из Шанхайского института питания и здоровья Академии наук Китая открыло новое свойство натурального вещества рутин. Оно способно противостоять процессу старения в клетках и значительно повышать эффективность химиотерапии при лечение раковых больных. Результаты научной работы ученых были опубликованы в журнале Aging Cell.

С возрастом в организме человека накапливается большое количество стареющих клеток из-за обильного количества возрастных патологий. Поэтому ученые начали активно разрабатывать специальные препараты-сенолитики, способные избирательно находить и уничтожать старые клетки в организме человека.

Однако китайские ученые провели крупномасштабное исследование библиотеки природных лекарственных веществ для поиска субстанции, обладающей свойствами синтетических препаратов-сенолитиков. При этом особое внимание ученых привлекло вещество рутин, содержащееся во многих растениях и являющееся низкомолекулярным фитохимическим компонентом.

Ученые обнаружили, что рутин способен эффективно бороться с воспалительными процессами во внеклеточном пространстве, которые развиваются из-за накопления старых клеток. Также результаты исследования показали, что вещество способно усилить положительный эффект от химиотерапии при лечении раковых заболеваний.

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