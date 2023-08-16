Сервис знакомств Mamba выяснил, что 72 процента россиянок хотели бы выйти замуж за специалистов в сфере IT. Повышенный интерес к айтишникам у представительниц прекрасной части человечества появился в 2020 году,
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Сервис знакомств Mamba выяснил, что 72 процента россиянок хотели бы выйти замуж за специалистов в сфере IT.

Повышенный интерес к айтишникам у представительниц прекрасной части человечества появился в 2020 году, когда из-за пандемии россиянам пришлось переходить на дистанционный режим работы. Также пик популярности IT-специалистов пришелся на март и сентябрь прошлого года.

Основными факторами, которые делают айтишников завидными женихами, названы их востребованной на рынке труда, возможность много путешествовать и продолжать работу из любой страны мира.

Впрочем, не всем девушкам нравятся IT-специалисты. Некоторые участницы исследования заявили, что айтишники не умеют общаться с женщинами (17 процентов), одеваются как попало (18%), длительное время живут с родителями (9%). 20 процентов опрошенных заявили, что специалисты этой сферы поголовно зануды, а еще 37 – что они слишком много времени проводят за компьютером.

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