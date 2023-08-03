Гимнастка Ляйсан Утяшева тщательно следит за своей фигурой и внешним видом. Она придерживается здорового образа жизни с детства, продолжая заниматься спортом и поддерживать отличную форму. В своем личном блоге она часто делится советами о сохранении молодости и привлекательности.

Ляйсан время от времени радует своих поклонников откровенными фотографиями, где она демонстрирует эффектные наряды, подчеркивающие ее фигурные изгибы. В период отпуска она также не упускает возможности поделиться снимками, на которых показывает свою фигуру в купальнике.

Недавно в своих социальных сетях она опубликовала фото, на котором предстала в прозрачном платье, наслаждаясь теплым ветром и солнцем. Лейсан написала, что решила ловить момент и поэтому поехала на отдых.