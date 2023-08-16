В Екатеринбурге 7 августа произошла ужасная трагедия, 16-летний подросток с особой жестокостью расправился со своей возлюбленной – 17-летней девушкой, с которой встречался около года. Трагедия произошла в квартире знакомого, где компания молодых людей устроила вечеринку с употреблением спиртных напитков.

Хозяева квартиры, которые в момент убийства находились на даче, получили от своего сына сообщение, что его знакомый убивает свою девушку в разгар вечеринки. По их словам, они очень сильно испугались, поэтому сразу же позвонили в полицию и помчались домой. В квартире, по словам мужчины, они обнаружили уже мертвую молодую девушку. Причем от ее лица практически ничего не осталось, так как убийца пытался расчленить тело своей возлюбленной.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, одной из версий убийства молодой девушки стала ревность. Сообщается, что в крови подростка были обнаружены следы алкоголя и наркотиков.

Друг парня, зверски убившего свою девушку, рассказал, что в какой-то момент вечеринки он стал с пристрастием допрашивать свою девушку на предмет измены. Однако объяснения девушки не удовлетворили молодого человека, и он заперся со своей возлюбленной в ванной комнате. Ссора переросла в драку и парень в порыве бешенства бил девушку сначала кулаками, потом подручными средствам и в итоге воткнул ей в шею нож. Теперь ему грозит срок до 10 лет тюрьмы.