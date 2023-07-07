В шоу «Выжить в Дубае» участники в очередной раз довели до слез звезду сериала «Универ» Анну Хилькевич. Она не сумела отстоять свою точку зрения и расплакалась, но кое-кто не особо верит в искренность ее слез.

После ухода из проекта Дмитрия Сударикова Хилькевич внесла предложение внести изменения в правила голосования. Однако эта идея не нашла поддержки. Кроме того, актриса начала обвинять Павла Мамаева в том, что он давит на других участников психологически, затем не выдержала и залила слезами площадку.

Певица Ольга Серябкина высказалась в том духе, что пытаться давить на жалость слезами – это театр, что Хилькевич симулирует эмоции, пытаясь настоять таким образом на своей точке зрения. Но у остальных участников это не вызывает ничего, кроме раздражения.