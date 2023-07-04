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Актер Роман Маякин прокомментировал стремительно распространяющиеся слухи об отношениях с бывшей женой Павла Прилучного Агатой Муцениеце. Напомним, что все началось в конце прошлого года, когда знаменитости были замечены на премьерном показе в одном из столичных кинотеатров.

Маякин подтвердил, что действительно оказался с Агатой в кино, однако это была единственная их встреча. Все остальные – это домыслы, заявил актер, получивший широкую известность после фильма «Триггер».

«Мы на самом-то деле один раз с ней встретились и попали на премьеру фильма. И этого было достаточно, чтобы у нас начался “роман”», – пояснил он.

Также Маякин напомнил, что ранее его подозревали в «романе» с Полиной Максимовой, но и это были всего лишь домыслы.

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