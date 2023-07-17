Даниэлла Хемсли, известная своими популярными роликами на OnlyFans и TikTok, одержала свою первую победу в боксерском поединке и на эмоциях решила продемонстрировать голую грудь всем зрителям, присутствующим в зале.

15 июля в Дублине прошел боксерский турнир Kingpyn High Stakes, в котором принимали участие известные инфлюенсеры и блогеры. При этом, самым запоминающемся событием вечера стала победа англичанки Даниэллы Хемсли над полькой Александрой Даниэль. Радуясь своей первой победе в боксе Хемсли решила показать всем присутствующим голую грудь.

Поединок состоял из пяти раундов по две минуты каждый. В течение всего боя девушки избивали друг друга без единого намека на технику, однако Хемсли хотя бы пыталась прицельно наносить свои удары. Поэтому единогласным решением судей – 48-47, 48-47 и 49-46, победа была отдана Даниэлле.

В своем первом боксерском поединке против бразильянки Джулли Оливейре англичанка Даниэлла Хемсли потерпела поражение. Поэтому радость от своей первой победы англичанка выразила столь эмоционально. В своем интервью с журналистами сразу после боя девушка заявила, что таким образом она хотела «самовыразиться».