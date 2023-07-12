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Энтони Кэрриган сыграет одну из ролей в фильме “Супермен: Наследие”. Звезда сериала “Барри” уже присоединился к актёрскому составу проекта. Об этом сообщает издание “Чемпионат” со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Уже известно, что Кэрриган исполнит роль Метаморфо. Этот герой комиксов обладает суперсилой, которая позволяет ему превращать части тела в различные химические соединения. Но насколько эта роль окажется большой, пока неизвестно.

“Супермен: Наследие” выйдет на экраны только в 2025 году. Съёмки ленты ещё не начались. Ожидается, что они стартуют не раньше будущего года. За проект отвечает режиссёр Джеймс Ганн. Судя по всему, фильм планируется масштабный. Кроме Метамофро и Супермена, в картине должны появиться Зелёный фонарь, Девушка-ястреб, Мистер Террифик и другие супергерои вселенной DC.

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