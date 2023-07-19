Знаменитая звезда реалити-шоу, блогер и успешная бизнесвумен, Ким Кардашьян, решила порадовать своих поклонников, опубликовав серию откровенных фотографий в социальных сетях.

Фоном для стильной фотосессии она выбрала бассейн. 42-летняя Ким позировала в смелом двухцветном купальнике, который прекрасно подчеркнул ее потрясающую фигуру. Звезда снялась полностью без макияжа и укладки, демонстрируя свою естественную красоту.

В своем личном блоге Ким написала вдохновляющую мысль: «Чтобы получить что-то, надо рискнуть». Подписчики Кардашьян остались в восторге от такой откровенности и написали множество комплиментов и похвал в комментариях под опубликованными фотографиями. Они отметили ее красоту и стиль.