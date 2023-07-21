Российская актриса Елена Подкаминская, прославившаяся своей ролью в сериале «Кухня», сыграет майора полиции в новом сериале «Овчарка». Об этом сообщают в пресс-службе проекта.

Подкаминская выступит в роли главной героини сериала – Анастасии Нестеровой, майора управления собственной безопасности полиции. За преданность своей работе она получила прозвище Овчарка. По сюжету сериала, ряд событий приводит к тому, что Нестерова направляется в командировку в российскую глубинку. В провинции майор столкнется с преступной группировкой, одолеть которую ей поможет напарник Воробьев (Иван Мулин), новый начальник Ершов (Андрей Иванов) и загадочный персонаж, которого сыграет актер Антон Батырев.

Режиссером детективного сериала стал Дмитрий Черкасов. Шоу должно выйти на телеканале «Россия». Однако точная дата выхода проекта на экраны пока не сообщалась.

Елена Подкаминская помимо сериала «Кухня» сыграла во множестве российских проектов. На ее счету такие фильмы, как «О чем говорят мужчины», «Любовь напрокат», «Научи меня жить», «Только о любви» и многие другие.