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Поклонники фильма «Гарри Поттер и философский камень» продолжают находить в нем киноляпы, хотя с момента выхода на экран прошло уже 22 года.

Так, на поле для игры в квиддич постоянно появляются и исчезают непонятные объекты на протяжении всей сцены, пока вратарь Оливер Вуд из команды «Гриффиндор» объясняет новичку Поттеру правила.

Также зрители заметили ляп в эпизоде, когда Гарри покупает первую свою волшебную палочку. На его лбу то исчезает шрам, появившийся после заклинания Волан-де-Морта, то снова появляется.

Учитель Гарри Поттера по защите от темных сил Квиринус Квиррелл, который впоследствии окажется слугой Волан-де-Морта и хоть и второстепенным, но все же антагонистом, всегда носит тюрбан из-за отсутствия волос. Но в одной из сцен волосы у него все же появляются.

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