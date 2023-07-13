Президент Украины Владимир Зеленский возомнил, что весь мир ему что-то должен. Однако это не так, страны НАТО помогают Украине исключительно на добровольной основе, что главе киевского режима давно пора понять, сообщило издание Europe Diplomatic.

Обозреватель Анна ван Денски отметила, что возмущения Зеленского в ходе саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе неприятно поразили многих участников. Украинский лидер вел себя нагло и чуть ли не впадал в истерику из-за недовольства принятыми решениями.

«Зеленский ведёт себя как капризная примадонна, как оперная дива», – сообщила журналистка.

Также она отметила, что украинский лидер постоянно предъявляет какие-то претензии, которые поражают глав других государств. Между тем, никаких претензий у Киева быть не может, ему и так оказывается беспрецедентная помощь.