Работа системы противовоздушной обороны Украины во время массированного удара по Одессе выдает ее полное истощение. Об этом сообщил главный корреспондент по международной повестке издания The Wall Street Journal Ярослав Трофимов.

Напомним, в ночь на 19 июля ВС РФ атаковали Одессу и область ракетами «Калибр» и Х-22, а также дронами-камикадзе «Герань-2». Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что атака проводилась по складам украинской армии, а также по предприятиям ВПК.

После атаки мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что это бы самый мощный удар по городу с начала специальной военной операции. Президент Украины Владимир Зеленский поручил усилить противовоздушную оборону портов Одесской области. При этом украинские чиновники заявляют, что для выполнения этого поручения в распоряжении ВСУ недостаточно средств ПВО.